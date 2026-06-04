Il Punto Sport Volley ora in serie C | applausi

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso sabato, il Punto Sport Volley ha vinto la partita contro il Cassero Volley a Castiglion Fiorentino, assicurandosi la promozione in serie C. Le giocatrici di Poggio a Caiano hanno concluso l'incontro con un risultato positivo, portando a casa la qualificazione. La gara si è svolta senza particolari incidenti, con una prestazione che ha portato applausi tra il pubblico presente.

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Il Punto Sport Volley ha conquistato la promozione in serie C. Questo è quanto emerso dalla partita dello scorso sabato, che le giocatrici di Poggio a Caiano hanno disputato a Castiglion Fiorentino contro il Cassero Volley. Un salto di categoria arrivato nonostante una sconfitta: alle ragazze di coach Marco Giannini bastava un punto per festeggiare ed è stato conquistato dopo aver vinto i primi due set. Ed a quel punto, la rimonta delle padrone di casa, che sono riuscite a colmare lo svantaggio imponendosi alla fine per 3-2, si è rivelata ininfluente per l’esito finale: il Punto Sport era già salito a 7 punti nel girone playoff di Serie D, rendendosi irraggiungibile per l’inseguitrice diretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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