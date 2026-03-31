Nel campionato di Serie D di pallavolo, il Volley Novara ha ottenuto un punto nella trasferta contro il Kolbe Labotek a Torino. La partita si è conclusa con una sconfitta per la squadra ospite, ma il risultato permette di mantenere una presenza competitiva contro le formazioni di vertice. La prestazione dimostra che il team può confrontarsi alla pari con le avversarie più quotate del campionato.

Prestazione di carattere contro la quarta in classifica. Successi anche per la Prima Divisione e l'U17 in Coppa Comitato Una sconfitta che ha il sapore della consapevolezza. Il Volley Novara torna dalla trasferta torinese contro il Kolbe Labotek con un punto prezioso e la conferma di poter giocare alla pari con le grandi del campionato di Serie D. Il match, terminato 3-2 per i padroni di casa, ha visto i biancoblu reagire con orgoglio dopo un avvio difficile. Un primo set determinato da un turno in battuta in cui i padroni di casa hanno spezzato l'equilibrio trovando una serie di break che hanno minato la determinazione dei novaresi, fino a quel momento in partita, ed hanno permesso un allungo irrecuperabile a metà parziale chiuso poi 25-14. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Pallavolo, serie D: il Volley Novara strappa un punto d'oro a Torino

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