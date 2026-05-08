Rubicone In Volley nella storia | il primato in Serie B è matematico ora il sogno Serie A3
Il Rubicone In Volley ha raggiunto un traguardo importante nella sua storia, conquistando matematicamente il primo posto nel girone D di Serie B con una giornata di anticipo grazie alla vittoria sul campo di Loreto sabato scorso. La squadra maschile ha così ottenuto il primato, portando avanti il suo cammino verso un possibile accesso alla Serie A3. La squadra si prepara ora per le prossime sfide con l’obiettivo di continuare la stagione con successo.
Il Rubicone In Volley scrive una delle pagine più gloriose della sua storia. Grazie alla vittoria ottenuta sabato scorso sul campo di Loreto, la prima squadra maschile ha conquistato matematicamente il primo posto nel girone D di Serie B con una giornata d’anticipo. Un risultato storico per la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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