il prof cantelli e le radici ellenistiche della scienza moderna

Il professor Mario Cantelli, già docente di fisica e matematica ha tenuto una conferenza dal titolo "Scienziati di epoca ellenistica: una moderna rappresentazione dell’universo fisico" al ristorante Villa delle Rose a Canonica, organizzata dal Lions Club Rubicone. Mario Cantelli ha partecipato come relatore a numerosi convegni e cicli di conferenze su temi di fisica e filosofia della Scienza. Oltre a diverse pubblicazioni ha curato numerosi manuali di fisica per i trienni dei Licei Scientifici e di altri Istituti Superiori. Dice Cantelli: "Nell’opera degli autori dell’epoca ellenistica riscopriamo brillanti intuizioni, profonde riflessioni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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