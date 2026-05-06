Nel sito archeologico di Populonia sono state rinvenute strutture che si identificano come terme ellenistiche, situate nelle vicinanze dei templi. Le nuove scoperte modificano la mappa degli insediamenti antichi della zona, evidenziando una presenza significativa di influenze culturali greche. I resti delle terme suggeriscono un rapporto tra la città e il mondo ellenistico, offrendo spunti sul rapporto tra le pratiche di benessere e le tradizioni mediterranee dell’epoca.

? Cosa scoprirai Come cambia la mappa di Populonia dopo il ritrovamento delle terme?. Cosa rivelano queste strutture sul legame tra la città e la Grecia?. Chi gestirà le nuove campagne di scavo previste per giugno?. Dove si trovano esattamente le nuove strutture rispetto ai templi antichi?.? In Breve Conferenza a Piombino venerdì 8 maggio con esperti Fabio Fabiani, Stefano Genovesi e Alberto Caroti.. Nuovi scavi sul campo previsti per il mese di giugno con ricercatori dell'Università di Pisa.. Collaborazione tra Società Parchi Val di Cornia, Soprintendenza e Associazione Archeologica Piombinese.. Ritrovamento conferma l'integrazione di Populonia nei modelli architettonici del mondo greco e magnogreco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Populonia: scoperte le terme ellenistiche vicino ai templi

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