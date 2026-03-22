Circa 2500 anni fa, la giustizia si trasformò da vendetta a un sistema basato sulla ragione e sulla neutralità, segnando un punto di svolta nella storia legale. La nascita del processo odierno non si deve ai codici o alle costituzioni moderne, ma deriva dalla tragedia greca e dalla cultura indoeuropea. Il mito di Oreste e i giudici scelti a sorte rappresentano questa evoluzione.

Quasi 2500 anni fa la giustizia smise di essere vendetta e divenne ragione ed equidistanza. La nascita del processo contemporaneo non prende forma nei codici moderni, né nelle costituzioni contemporanee, ma affonda le sue radici nella tragedia greca, nel cuore pulsante dell’identità indoeuropea. Esempio e punto cardinale è il processo a Oreste, raccontato da Eschilo nell’Orestea, rappresentata nel 458 a.C., e ancora oggi sorprendentemente attuale. La nascita del processo nel mito di Oreste. La storia è nota: Oreste uccide la madre Clitennestra per vendicare il padre Agamennone. Un delitto che genera un altro delitto, dentro una catena infinita di sangue. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le radici antiche di una giustizia più moderna: il mito di Oreste e i giudici scelti per sorteggio

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