Un laboratorio ha proposto la lettura di alcune pagine del libro “Il meraviglioso viaggio di una goccia”, pubblicato nel 2024 da Aboca Edizioni e scritto da Maria José Ferrada e Marco Paschetta.

Laboratorio – Il meraviglioso viaggio di una goccia. Lettura di alcune pagine tratte da Il meraviglioso viaggio di una goccia (Aboca Edizioni, 2024) di Maria José Ferrada e Marco Paschetta.A seguire un laboratorio nel quale i partecipanti potranno attraversare il lungo e avventuroso viaggio di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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IL PRINCIPE FELICE

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- Ma sì, sì, che il marchese è tanto buono che lo tira fuori il personaggio. Ci penso io! Dunque, ha detto Principe, Marchese, la Contessa del Pero.... eeeh la Regina ! - Non scherziamo, Felice!! Miseria e Nobiltà (1954) #Totò #23maggio x.com

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