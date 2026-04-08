Il principe William superati i 40 non beve più caffé A rivelarlo lo stesso principe | ecco i motivi della scelta obbligata Leggi Amicait

Il principe William ha annunciato di aver smesso di bere caffè dopo aver compiuto 40 anni, spiegando i motivi della sua scelta. La decisione arriva in un momento in cui anche i membri della famiglia reale affrontano i cambiamenti legati all’età. La notizia è stata pubblicata dal sito Amica.it e conferma come anche le persone di alto lignaggio si adattino alle esigenze del proprio corpo.

Il tempo passa e si diventa vecchi. Purtroppo, troppo velocemente. Succede ai comuni mortali ma anche alla corte dei Windsor, dove il sangue blu non rallenta affatto il processo. Lo sa bene il principe William, costretto a fare i conti con l’età che avanza. Come raccontato da Hello!, il principe William ha sempre tenuto molto alla sua salute. Come lui, anche Kate Middleton, soprattutto dopo aver scoperto, nel 2024, di avere un cancro (per questo, ad esempio, ha dovuto rinunciare del tutto all’alcol). Ma gli anni passano anche per lui e, come accade al resto del mondo, anche il primogenito di re Carlo ha iniziato a vivere in prima persona le conseguenze di una vita a volte sregolata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe William, superati i 40, non beve più caffé. A rivelarlo lo stesso principe: ecco i motivi della scelta obbligata. Leggi Amica.it

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