Al Cilento Outlet arriva Vita da Barboni & Friends | il grande raduno dedicato ai cani da compagnia di piccola taglia
Domenica 31 maggio, al Cilento Outlet, si terrà “Vita da Barboni & Friends”, un raduno dedicato ai cani da compagnia di piccola taglia. Le vie del centro commerciale si riempiranno di cani con fiocchi, pettorine colorate e nasi curiosi. L’evento prevede incontri tra i proprietari e momenti di socializzazione per i cani di piccola taglia. Non sono previsti spettacoli o competizioni, solo un’occasione per far conoscere i cani e permettere loro di socializzare.
Domenica 31 maggio le vie del Cilento Outlet si riempiranno di codine scodinzolanti, fiocchi colorati, pettorine fashion e nasi curiosi pronti a conoscersi. Al Cilento Outlet arriva il primo raduno “Vita da Barboni & Friends”, in collaborazione con l’associazione Libra. Un evento gratuito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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