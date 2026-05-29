Al Cilento Outlet arriva Vita da Barboni & Friends | il grande raduno dedicato ai cani da compagnia di piccola taglia

Notizia in breve

Domenica 31 maggio, al Cilento Outlet, si terrà “Vita da Barboni & Friends”, un raduno dedicato ai cani da compagnia di piccola taglia. Le vie del centro commerciale si riempiranno di cani con fiocchi, pettorine colorate e nasi curiosi. L’evento prevede incontri tra i proprietari e momenti di socializzazione per i cani di piccola taglia. Non sono previsti spettacoli o competizioni, solo un’occasione per far conoscere i cani e permettere loro di socializzare.