Il 5 giugno a Roma si terrà la seconda serata del primo Festival nazionale del Teatro di Poesia. In programma uno spettacolo inedito intitolato “Cantami qualcosa pari alla vita”. La manifestazione si concentra su “architettura e canti poetici” e prevede diverse performance fino a fine evento. La serata vedrà protagonisti attori e poeti che portano in scena opere originali ispirate a temi legati alla poesia e alla recitazione teatrale.

Roma, 5 giugno 2026 – Si aprirà il 5 giungo la seconda serata a Roma del primo Festival nazionale del Teatro di Poesia con lo spettacolo inedito “Cantami qualcosa pari alla vita. Paesaggio, architettura e poesia”, di Davide Rondoni, con Federica Stagni e Virgilio Volante, al VIVE (Vittoriano e Palazzo Venezia), nella sede di Palazzo Venezia, alle ore 19. Sarà un incontro spettacolo in cui la poesia dialoga con il paesaggio e l’architettura, ci si interroga sulle nuove forme di vita associativa, su quali spazi abbiano le città nella vita contemporanea: sono creati per una vita migliore per l’uomo? Dopo il successo di pubblico della prima... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il primo ‘Festival nazionale del Teatro di Poesia’ mette in scena “architettura e canti poetici”

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Ritorna Poetico. Festival nazionale della poesia dautore con tanti appuntamenti e una novità

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