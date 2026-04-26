Nasce il primo Festival Nazionale del Teatro di Poesia

Il 27 aprile si è tenuta a Roma la prima edizione del Festival Nazionale del Teatro di Poesia, un evento dedicato a valorizzare la poesia attraverso rappresentazioni teatrali in alcuni dei principali teatri italiani. La manifestazione si propone di riproporre la parola poetica come elemento significativo nel panorama culturale e sociale, coinvolgendo artisti e pubblico in un confronto diretto con le opere poetiche interpretate sul palco.

Roma, 27 aprile - Nasce il primo Festival nazionale del Teatro di Poesia per riportare la parola poetica al centro della vita pubblica e sociale nei principali teatri italiani. Sarà presentato a Roma il 27 aprile 2026, alle ore 10 presso il VIVE di Palazzo Venezia, la prima edizione del festival ideato da Davide Rondoni e David Riondino dal nome “Le Stagioni della Poesia”, sostenuto dal Centro per il libro e la Lettura e promosso dall’ Associazione Culturale Donnafugata 2000 del Teatro omonimo di Ragusa. Durante l’incontro verrà illustrato lo scopo del Festival: riportare la poesia nei teatri come avveniva fin dai primi poemi greci, per restituire la sua natura originaria di tradizione orale, di esperienza condivisa, di gesto vivo e spazio di comunità.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nasce il primo Festival Nazionale del Teatro di Poesia Notizie correlate Rieti si accende di poesia: nasce il festival che rompe gli schemi?? Cosa sapere A Rieti nasce Versi in centro, festival di poesia previsto per fine estate 2026. Premio nazionale di Poesia e Narrativa, primo posto per uno studente del Pascal. Terza una ragazza del Versari MacrelliNato nel 2006, il premio conta ormai migliaia di partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 'Le Stagioni della Poesia', nasce il primo Festival Nazionale del Teatro di Poesia; Nasce il primo Festival Nazionale del Teatro di Poesia; Festival Nazionale del Podcast Scolastico; Festival Nazionale del Teatro di Poesia 2026: tappe e date. Nasce il primo Festival Nazionale del Teatro di Poesia‘Le Stagioni della Poesia’ dal 29 maggio al VIVE di Roma, poi L’Aquila, Milano, Matera fino 23 ottobre al Teatro Donnafugata di Ragusa ... quotidiano.net 'Le Stagioni della Poesia', nasce il primo Festival Nazionale del Teatro di PoesiaNasce il primo Festival nazionale del Teatro di Poesia. Ideato da Davide Rondoni e tra gli ultimi progetti a cui ha lavorato David Riondino, morto lo scorso 29 marzo, si chiama 'Le Stagioni della Poes ... ansa.it 14 reactions | In attesa dell'imminente pubblicazione del programma del Festival Nazionale di Diritto e Letteratura 2019 (ricordate: 11-12-13 aprile!), alcuni vecchi amici del Festival ci mandano il loro "in bocca al lupo". A cominciare è Flavio Tranquillo, mitica v - facebook.com facebook