grazia a minetti mi aspetto un segnale importante dal presidente mattarella

In Italia, scriveva il compianto Ennio Flaiano: “La linea più breve tra due punti è l’arabesco”. E proprio in questa direzione si muove la vicenda recente, con una figura politica coinvolta in un procedimento giudiziario. La presenza di questa persona nel dibattito pubblico ha sollevato molte attese, in particolare riguardo a un eventuale intervento del presidente della Repubblica. La situazione rimane sotto osservazione, con sviluppi che potrebbero influenzare il quadro politico.

In Italia, scriveva il compianto Ennio Flaiano: “La linea più breve tra due punti è l’arabesco“. E in effetti lo scandalo della grazia alla ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, Nicole Minetti, sta assumendo le più marcate forme contorte e indecifrabili di un labirinto che fa perdere il filo della trama. La storia – è bene ricordare – inizia con una decisione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui attiene la discrezionalità e il potere insindacabile di concedere la grazia. Negli ultimi anni, le richieste di grazia sono state più di 4000 e quelle accettate poco più dell’uno per cento. Accogliere una richiesta di grazia...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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