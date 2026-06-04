Il presidente della Slovacchia a Bari | firmati accordi tra università aeroporti e imprese

Notizia in breve

Il presidente della Slovacchia ha visitato Bari, firmando accordi tra università, aeroporti e imprese. La visita ha rafforzato i legami tra le due realtà attraverso accordi commerciali ed economici. Durante la giornata, sono stati siglati vari accordi che coinvolgono istituzioni accademiche e aziende, con l’obiettivo di consolidare i rapporti tra Bari e la Slovacchia. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici degli accordi o sui soggetti coinvolti.