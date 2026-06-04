Il presidente della Slovacchia a Bari | firmati accordi tra università aeroporti e imprese
Il presidente della Slovacchia ha visitato Bari, firmando accordi tra università, aeroporti e imprese. La visita ha rafforzato i legami tra le due realtà attraverso accordi commerciali ed economici. Durante la giornata, sono stati siglati vari accordi che coinvolgono istituzioni accademiche e aziende, con l’obiettivo di consolidare i rapporti tra Bari e la Slovacchia. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici degli accordi o sui soggetti coinvolti.
Bari e la Slovacchia sempre più unite attraverso accordi commerciali, economici e tra università. Il presidente della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini, ha visitato il capoluogo pugliese per una giornata che ha segnato un passo ulteriore verso ancor più stretti rapporti tra la città di San. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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