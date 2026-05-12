Bari e la Slovacchia sempre più vicine | dal gemellaggio in nome di San Nicola alla visita del presidente Pellegrini

Il 11 maggio, a Bari, il sindaco ha incontrato l’ambasciatrice della Slovacchia in Italia e la sua vice, presso il municipio della città. La visita si inserisce nel percorso di rafforzamento delle relazioni tra le due nazioni, che include un gemellaggio ufficiale ispirato a San Nicola e una visita del presidente slovacco. Durante l’incontro si sono discussi vari aspetti delle collaborazioni tra i due Paesi.

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