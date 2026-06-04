il premio strega 2026 ha selezionato i 6 libri finalisti da leggere subito assieme a quelli che non hanno passato il turno

Notizia in breve

Il Premio Strega 2026 ha annunciato i sei libri finalisti, che saranno oggetto di lettura immediata. I restanti titoli in gara sono stati eliminati e non passeranno alla fase successiva. La selezione dei finalisti avviene ogni anno tra numerosi candidati, con l’obiettivo di individuare le opere più meritevoli. La lista dei libri finalisti sarà resa pubblica nei prossimi giorni. GQ Italia segnala che, attraverso i link di acquisto, può ricevere una commissione affiliata.