Il Premio Strega 2026 ha selezionato i 6 libri finalisti da leggere subito assieme a quelli che non hanno passato il turno
Il Premio Strega 2026 ha annunciato i sei libri finalisti, che saranno oggetto di lettura immediata. I restanti titoli in gara sono stati eliminati e non passeranno alla fase successiva. La selezione dei finalisti avviene ogni anno tra numerosi candidati, con l’obiettivo di individuare le opere più meritevoli. La lista dei libri finalisti sarà resa pubblica nei prossimi giorni. GQ Italia segnala che, attraverso i link di acquisto, può ricevere una commissione affiliata.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo la conferenza stampa del Primo aprile che aveva annunciato i titoli delle dodici opere candidate al Premio Strega 2026, il 3 giugno sono arrivati i nomi della cinquina finalista dell'ottantesima edizione della kermesse. Anzi, per quest'anno si tratterà di una “sestina” perchè, da regolamento, se tra i cinque titoli più votati nella fase della semifinale non compare almeno un volume edito da una Casa editrice medio-piccola, il volume di un piccolo o medio editore che ha raggiunto il maggior numero di voti accede automaticamente alla finale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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