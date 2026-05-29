Premio Campiello 2026 i 5 libri finalisti da leggere quest’estate
Cinque romanzi sono stati selezionati come finalisti per il Premio Campiello 2026. I libri trattano temi come amicizie, famiglie, identità e trasformazioni personali. La lista include opere di autori italiani contemporanei, scelti tra molte proposte in competizione. La giuria ha valutato le pubblicazioni più recenti, che rappresentano diverse prospettive narrative. La decisione finale sarà annunciata in autunno, durante la cerimonia ufficiale.
Cinque romanzi che raccontano amicizie, famiglie, identità e vite in trasformazione. Sono i libri che compongono la cinquina finalista del Premio Campiello 2026, uno degli appuntamenti più attesi per chi ama la narrativa italiana contemporanea. I titoli in gara sono stati annunciati il 29 maggio nel corso della cerimonia di selezione della 64esima edizione del premio. Nella stessa occasione è stato assegnato anche il Premio Campiello Opera Prima a Nadeesha Uyangoda per Acqua sporca. Archiviata la fase delle selezioni, l’attenzione si sposta ora sui cinque finalisti che si contenderanno la vittoria del premio. Per conoscere il vincitore bisognerà aspettare ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it
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