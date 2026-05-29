Premio Campiello 2026 i 5 libri finalisti da leggere quest’estate

Notizia in breve

Cinque romanzi sono stati selezionati come finalisti per il Premio Campiello 2026. I libri trattano temi come amicizie, famiglie, identità e trasformazioni personali. La lista include opere di autori italiani contemporanei, scelti tra molte proposte in competizione. La giuria ha valutato le pubblicazioni più recenti, che rappresentano diverse prospettive narrative. La decisione finale sarà annunciata in autunno, durante la cerimonia ufficiale.