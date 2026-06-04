Il Premio “Luigi Sodo” ha annunciato la sua seconda edizione, che sarà dedicata alla Terra Santa, alla pace e al dialogo tra i popoli. La cerimonia si svolgerà in una data non ancora comunicata. La scelta di questi temi riflette l’impegno del premio nel promuovere la cooperazione e la comprensione tra diverse comunità. Al momento, non sono stati resi noti i dettagli sui partecipanti o sul programma dell’evento.

Da un’idea della Fondazione Luigi Sodo, presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro, in collaborazione con l’autore televisivo Gabriele Di Marzo, l’Istituto Luigi Sodo guidato da Don Alfonso Salomone e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, torna il Premio Nazionale “Luigi Sodo”, giunto alla sua seconda edizione. Quest’anno il riconoscimento sarà assegnato al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, figura di riferimento internazionale per il dialogo, la pace e la presenza cristiana in Terra Santa. La cerimonia si terrà il prossimo 30 giugno 2026 presso Corte Donica, a San Lorenzello. Alle ore 18.30 è previsto l’aperitivo di benvenuto, mentre l’inizio della serata è fissato alle ore 19. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Il Premio “Luigi Sodo” al Cardinale Pizzaballa

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