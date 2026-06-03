Il 30 giugno si terrà la cerimonia di consegna del Premio Nazionale “Luigi Sodo” al Cardinale Pierbattista Pizzaballa. La premiazione è organizzata dalla Fondazione Luigi Sodo, che ha ideato l’iniziativa. La data segna l’evento ufficiale in cui verrà riconosciuto il contributo del destinatario. La fondazione è presieduta da un rappresentante ecclesiastico di alto livello. La manifestazione si svolgerà in una sede ancora da comunicare.

Tempo di lettura: 2 minuti Da un’idea della Fondazione Luigi Sodo, presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro, in collaborazione con l’autore televisivo Gabriele Di Marzo, l’Istituto Luigi Sodo guidato da Don Alfonso Salomone e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, torna il Premio Nazionale “Luigi Sodo”, giunto alla sua seconda edizione. Quest’anno il riconoscimento sarà assegnato al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, figura di riferimento internazionale per il dialogo, la pace e la presenza cristiana in Terra Santa. La cerimonia si terrà il prossimo 30 giugno 2026 presso Corte Donica, a San Lorenzello (BN): alle ore 18. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il 30 giugno il Premio Nazionale “Luigi Sodo” al Cardinale Pierbattista Pizzaballa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Patriarca e primo cardinale di Gerusalemme dalle Crociate: chi è Pierbattista PizzaballaIl nome del cardinale Pierbattista Pizzaballa è tornato a essere al centro dell’attenzione dopo che si è verificata una controversia con lo Stato di...

Il premio per il Dialogo e per la Pace assegnato al cardinale PizzaballaIl 9 maggio 2026 a Bergamo è stato consegnato un premio dedicato al Dialogo e alla Pace.

Temi più discussi: Start Cup Marche 2026: trasforma la tua idea innovativa in una startup; Premio Nazionale Vincenzo Padula; Scadenze giugno 2026: esami di Maturità, fine delle lezioni, conferma sostegno, scioglimento riserva GPS; Premio di studio alla memoria di Renzo Maffei – anno 2026 – prima edizione.

Sei un giornalista entro i 45 anni e ti occupi di sostenibilità, ambiente e riciclo? Candidati al Premio #FeniceCONAI per il giornalismo ambientale giovane! Iscriviti entro il 30 giugno conai.org/news-e-press/f… @fgcult @ODG_CNOG @Legambiente x.com

L'ossessione è attualmente in pareggio con Il sesto senso dopo 18 giorni reddit

Fino al 30 giugno le candidature per il premio giornalistico Tg PosteLa scadenza per partecipare alla nuova edizione del premio giornalistico Tg Poste si avvicina, con il termine ultimo per inviare la candidature fissato per 30 giugno. (ANSA) ... ansa.it

Il Premio ‘Mons. Luigi Sodo’ al cardinale Pizzaballa: a San Lorenzello un evento di respiro internazionale dedicato alla pace e al dialogoSarà il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme e tra le più autorevoli voci del dialogo interreligioso a livello mondiale, il destinatario della seconda edizione del Premio ... ntr24.tv