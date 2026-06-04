Il plusvalore dell' integrazione Appalti e lavoro nella Pedemontana | se ne parla a Langhirano il 12 giugno

Da parmatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 12 giugno si svolgerà un evento a Langhirano dedicato al tema delle appalti e del lavoro nella Pedemontana. La giornata prevede un momento di discussione pubblica con interventi e confronti tra partecipanti. Non sono stati annunciati altri dettagli sugli interventi o sui relatori coinvolti.

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Il prossimo venerdì 12 giugno si terrà un importante momento di riflessione e dibattito sul territorio della Pedemontana. A partire dalle ore 10, la Sala Civica di Langhirano (via G. Ferrari, 5) ospiterà la tavola rotonda dal titolo: "IL PLUSVALORE DELL’INTEGRAZIONE. Appalti e lavoro nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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