I giovani il lavoro e la previdenza | se ne parla in un incontro al Circolo Pd Pescaccia

Mercoledì 20 maggio alle 20:30 si svolgerà un incontro al Circolo Pd Pescaccia in via Ossi, a Forlì, dedicato ai temi dei giovani, del lavoro e della previdenza. L’evento si propone di affrontare le questioni che riguardano le nuove generazioni e le loro prospettive occupazionali, con un focus sulla previdenza sociale. La discussione sarà aperta a chiunque voglia partecipare, offrendo uno spazio per approfondire questi argomenti e condividere opinioni.

“I giovani, il lavoro e la previdenza” è il tema dell’appuntamento che si terrà mercoledì 20 maggio, alle 20:30 al Circolo Pd Pescaccia (via Ossi, 36 Forlì). Dopo l’introduzione di Massimo Bondi, segretario del Circolo, interverrà Paola Cicognani, già dirigente regionale Emilia-Romagna. Modera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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