Il Plebiscito Padova torna in A2 | Il trionfo di un progetto giovane

Notizia in breve

Il centro sportivo Plebiscito Padova torna in serie A2 maschile dopo aver chiuso in testa il proprio girone di regular season con 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La squadra, guidata dall’allenatore Ugo Marinelli, ha ottenuto la promozione grazie a un percorso competitivo e a un roster giovane. La squadra si è imposta come leader nel campionato, conquistando il primo posto e confermando la crescita del progetto sportivo.