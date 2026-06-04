Il Plebiscito Padova torna in A2 | Il trionfo di un progetto giovane

Da padovaoggi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centro sportivo Plebiscito Padova torna in serie A2 maschile dopo aver chiuso in testa il proprio girone di regular season con 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La squadra, guidata dall’allenatore Ugo Marinelli, ha ottenuto la promozione grazie a un percorso competitivo e a un roster giovane. La squadra si è imposta come leader nel campionato, conquistando il primo posto e confermando la crescita del progetto sportivo.

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Il centro sportivo Plebiscito Padova annuncia con orgoglio il proprio ritorno in serie A2 maschile. Sotto la guida tecnica di Ugo Marinelli, i biancorossi hanno dominato il proprio Girone di regular season, chiudendo al primo posto con un ruolino di marcia di 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sole. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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