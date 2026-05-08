Plebiscito Padova e Marina di Carrara | sfida decisiva per la A2

Padova e Marina di Carrara si preparano a sfidarsi in una partita valida per la promozione in serie A2. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa determinati a imporsi davanti al proprio pubblico e gli ospiti pronti a mettere in campo la loro esperienza. La partita si svolgerà in un clima di tensione e aspettative, con i tecnici pronti a mettere in atto le strategie più efficaci.

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