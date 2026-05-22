Il Plebiscito Padova si gioca il sogno A2 | attesa per sabato 23 la finale playoff

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Plebiscito Padova si prepara alla finale playoff di Serie B maschile, che si terrà sabato 23. La squadra ha ottenuto l'accesso alla sfida decisiva dopo aver vinto in semifinale contro il Marina di Carrara con un punteggio di 2-1. La partita si svolgerà in una cornice di grande attesa, con i giocatori pronti a confrontarsi per la promozione. La finale rappresenta un momento cruciale per il club, che mira a raggiungere la serie superiore.

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Dopo aver superato in semifinale il Marina di Carrara con il punteggio di 2-1, il Plebiscito Padova conquista l’accesso alla finale playoff promozione di Serie B maschile. Sabato 23 maggio, alle 16.45 al Centro Sportivo Plebiscito, prenderà il via l’ultimo atto della stagione: i biancorossi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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