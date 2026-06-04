Il Pld | Nessuna indicazione per il ballottaggio ma il prossimo sindaco di Arezzo lo faccia a tempo pieno
Il Partito Liberaldemocratico di Arezzo ha commentato il primo turno delle elezioni comunali, ringraziando il candidato sindaco per la partecipazione e i risultati. Non sono state fornite indicazioni su eventuali decisioni riguardo al ballottaggio. Il partito ha inoltre sottolineato che il prossimo sindaco dovrebbe dedicarsi a tempo pieno alla carica.
Il Partito Liberaldemocratico di Arezzo torna a parlare dopo il primo turno delle elezioni comunali, ringraziando il candidato sindaco Marco Donati per l'impegno e il risultato ottenuto. Un aretino su cinque ha scelto Donati, costruito su un programma descritto come "innovativo, di ampio respiro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Ballottaggio Arezzo, Sottanelli e Calugi (Azione): “Nessuna indicazione di voto”Durante il ballottaggio ad Arezzo, Sottanelli e Calugi di Azione hanno dichiarato di non aver fornito alcuna indicazione di voto ai loro sostenitori.
Arezzo al ballottaggio, Donati: “Nessuna indicazione di voto”. Ceccarelli: “Posizione legittima che rispetto”Arezzo si prepara al secondo turno delle elezioni comunali senza indicazioni di voto ufficiali da parte dei candidati.