Il Pld | Nessuna indicazione per il ballottaggio ma il prossimo sindaco di Arezzo lo faccia a tempo pieno

Da arezzonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Liberaldemocratico di Arezzo ha commentato il primo turno delle elezioni comunali, ringraziando il candidato sindaco per la partecipazione e i risultati. Non sono state fornite indicazioni su eventuali decisioni riguardo al ballottaggio. Il partito ha inoltre sottolineato che il prossimo sindaco dovrebbe dedicarsi a tempo pieno alla carica.

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Il Partito Liberaldemocratico di Arezzo torna a parlare dopo il primo turno delle elezioni comunali, ringraziando il candidato sindaco Marco Donati per l'impegno e il risultato ottenuto. Un aretino su cinque ha scelto Donati, costruito su un programma descritto come "innovativo, di ampio respiro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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