Il Pld | Nessuna indicazione per il ballottaggio ma il prossimo sindaco di Arezzo lo faccia a tempo pieno

Notizia in breve

Il Partito Liberaldemocratico di Arezzo ha commentato il primo turno delle elezioni comunali, ringraziando il candidato sindaco per la partecipazione e i risultati. Non sono state fornite indicazioni su eventuali decisioni riguardo al ballottaggio. Il partito ha inoltre sottolineato che il prossimo sindaco dovrebbe dedicarsi a tempo pieno alla carica.