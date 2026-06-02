Ballottaggio Arezzo Sottanelli e Calugi Azione | Nessuna indicazione di voto

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ballottaggio ad Arezzo, Sottanelli e Calugi di Azione hanno dichiarato di non aver fornito alcuna indicazione di voto ai loro sostenitori. La posizione è stata ribadita anche attraverso comunicati ufficiali, senza raccomandazioni o indicazioni esplicite. La decisione di non intervenire sulle preferenze è stata mantenuta, e nessuna indicazione è stata data ai cittadini per il voto finale. La campagna elettorale prosegue senza ulteriori istruzioni da parte dei rappresentanti di Azione.

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Arezzo, 2 giugno 2026 –  «Azione conferma con assoluta fermezza la linea politica già espressa sin dall'esito del primo turno delle elezioni comunali: il partito non darà alcuna indicazione di voto in vista del prossimo ballottaggio, ribadendo il pieno e totale rispetto per la libertà di scelta dei propri elettori. Di fronte a un secondo turno che vede confrontarsi due modelli politici distanti e alternativi alla proposta programmatica che abbiamo presentato ai cittadini, riteniamo doveroso tutelare l’autonomia e la sensibilità di ciascun elettore, senza ingerenze o tentativi di orientamento forzato. I rappresentanti e gli esponent i di Azione eserciteranno il proprio diritto di voto secondo coscienza e nel rigoroso rispetto del segreto della cabina elettorale, unico luogo deputato a tale scelta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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