Il Pisa sfoglia la margherita | per la panchina occhi puntati su Zanetti e Pecchia

Il Pisa sta valutando i candidati per la panchina, con Zanetti e Pecchia come principali opzioni. Il direttore sportivo sta concentrando le sue attenzioni sui due allenatori, mentre le decisioni finali sono ancora da prendere. La società non ha ancora annunciato nulla ufficialmente. La scelta del nuovo tecnico potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La rosa dei nomi si restringe, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

I giorni passano e il cerchio attorno ai profili individuati dal direttore sportivo Leonardo Gabbanini si stringe sempre di più. Il Pisa Sporting Club fin dal giorno successivo alla chiusura del campionato di Serie A si sta guardando attorno per individuare il tecnico giusto al quale affidare il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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