Pisa-Napoli più di una semplice partita | occhi puntati su un nerazzurro

Domani all’Arena Garibaldi si disputa la partita tra Pisa e Napoli, una sfida che ha attirato l’attenzione su alcuni movimenti di mercato. Durante l’incontro, il centrocampista del Pisa, nato nel 1998, sarà seguito dall’osservatore del Napoli, che ha inserito il giocatore nel proprio taccuino. Il dirigente napoletano valuterà le caratteristiche del calciatore con l’obiettivo di analizzare eventuali opportunità di mercato in vista della sessione estiva.

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Idrissa Touré finisce nel taccuino di Giovanni Manna: il centrocampista del Pisa classe 1998 sarà osservato domani all’Arena Garibaldi durante la sfida con gli azzurri, con il ds napoletano pronto a valutare le qualità del tedesco in vista del mercato estivo. Touré al Pisa: il Napoli riaccende l’interesse. La società toscana ha modificato la propria posizione negoziale. Lo scorso giugno il Pisa aveva respinto una proposta di 6 milioni di euro, considerandola insufficiente per un calciatore ritenuto centrale nel progetto. Adesso, con il Wrexham che ha riproposto contatti ufficiali, la disponibilità a trattare è aumentata sensibilmente. Questo cambio di scenario apre spazi concreti per il Napoli, che da tempo monitora l’esterno con attenzione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Pisa-Napoli, più di una semplice partita: occhi puntati su un nerazzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FANTACALCIO: CONSIGLI 18ª GIORNATA | Analisi partite e Indici di schierabilità su FantaLab Sullo stesso argomento Napoli, occhi puntati su Zaccagni (Corsport)Mattia Zaccagni sta vivendo una stagione complicata a causa di diversi problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento dall’inizio del 2025. Napoli, occhio a Spalletti: occhi puntati su un top azzurroLobotka nel mirino della Juventus: il Napoli ha costruito un muro che rende impossibile il trasferimento nei prossimi anni. Rrahmani carica il Napoli: Col Pisa match point da sfruttare, poi svela: Due i compagni più difficili da marcare x.com Pisa sc v Napoli reddit Napoli al completo a Pisa: Conte recupera NeresCon il rientro di David Neres, il Napoli si presenta al gran completo per la sfida decisiva contro il Pisa, un passo cruciale verso la qualificazione matematica in Champions League. cronachedellacampania.it Napoli al completo, Conte domani a Pisa ritrova anche NeresSe non fosse per l'assenza di Lukaku, tornato in Belgio col permesso della società per prepararsi alla spedizione per il Mondiale e dunque non per problemi fisici, per la prima volta dall'inizio della ... ansa.it