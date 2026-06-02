nuovo coach pistoia sfoglia la margherita settimana decisiva per la fumata bianca

Pistoia sta cercando un nuovo allenatore e sta valutando diverse opzioni. La decisione finale dovrebbe essere presa entro questa settimana. Il direttore sportivo e il presidente stanno analizzando i profili disponibili per trovare la soluzione più adatta alla squadra. La trattativa con i candidati è in corso, ma ancora nessun accordo è stato ufficializzato. La scelta influenzerà il proseguimento della stagione.

Pistoia è alle prese con la scelta del nuovo allenatore. Il diesse Mauro Sartori e il presidente Joe David, presenti insieme domenica scorsa al PalaTerme di Montecatini Terme per assistere a gara-5 della semifinale playoff tra la La T Tecnica Gema e Treviglio, stanno valutando le candidature proposte dagli agenti per scegliere il coach della stagione 2026-2027. I nomi appuntati sul taccuino non mancano, tutti profili di di livello, con alle spalle anni di campionati e soprattutto di buoni risultati. A oggi i candidati su cui Pistoia potrebbe puntare sono quelli di Franco Ciani, Luca Bechi, Pierluigi Brotto e Spiro Leka. Tutti allenatori che farebbero al caso di Pistoia che ha bisogno di ripartire dopo una stagione deludente e che ha come obiettivo quello dei playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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