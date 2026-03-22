50 anni di Apple | quel Think different di Steve Jobs nell' epoca in cui tutti pensano uguale con l' AI

Quest’anno si celebrano cinquant’anni di Apple, l’azienda fondata da un gruppo di imprenditori e tecnici che ha rivoluzionato il settore tecnologico. In questo periodo, Apple ha lanciato prodotti come il Macintosh, l’iPhone e l’iPad, diventando un punto di riferimento per il design e l’innovazione. Lo slogan “Think different” è stato adottato come simbolo di una filosofia aziendale che ha segnato un’epoca.

“Think different”, lo slogan più famoso della storia dei computer, e mentre le agenzie stampa sono già partite in anticipo per la celebrazione dei cinquant’anni di Apple, il prossimo primo aprile, e leggerete ovunque tutta la storia a partire da quel garage dove Steve Jobs Steve Wozniak nel 1976 fondarono la Apple, io vi parlo di quel “Think different”, così importante, e con una storia non proprio conosciuta, e anche un concetto su cui riflettere oggi, in attesa dei brindisi di Tim Cook and beautiful company (insomma il nostro “e compagnia bella”, non so se si dica così anche in inglese). “Think different” lo associamo a Steve Jobs, alla Apple, ma mai al momento in cui venne inventato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 50 anni di Apple: quel "Think different" di Steve Jobs nell'epoca in cui tutti pensano uguale con l'AI Articoli correlati Il primo assegno di Apple vale una fortuna: sul documento la firma originale di Steve JobsFirmato da Jobs e Wozniak nel marzo 1976, il primo assegno di Apple è stato venduto per oltre due milioni dollari. Asta da record per Apple: venduti pezzi storici e oggetti appartenuti a Steve Jobs per 8.1 miliardi di dollari. Ecco i cimeli battuti all’astaL'asta è stata organizzata in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione di Apple. Approfondimenti e contenuti su Steve Jobs Temi più discussi: Apple compie 50 anni, la storia iniziata l'1 aprile 1976 in un garage; Apple, la visione iniziò 50 anni fa; La lettera di Tim Cook per i 50 anni di Apple: Il mondo lo cambia solo chi è abbastanza folle da pensare di poterlo fare; Dal Think different di Jobs al futuro, 50 anni di Apple. Apple, la visione iniziò 50 anni faCinquant’anni fa, in un garage della California, prendeva forma una delle rivoluzioni tecnologiche più profonde della storia contemporanea. Era il 1° aprile 1976 quando ... quotidianodipuglia.it Apple compie 50 anni, la storia iniziata l'1 aprile 1976 in un garage'Think Different'. E' racchiuso in uno slogan che celebra l'innovazione, la creatività e l'anticonformismo la storia di Apple che compie 50 anni. Una storia iniziata il primo aprile 1976 in un garage ... ansa.it #Felicità #Happiness tua vita dipende da qualità tuoi pensieri Steve #Jobs Sii felice di conoscere di imparare Impara ad essere felice Giornata #BOTD #20Mar #20marzo @VivMilano @BergamoeC @Nicochan33 @Aldo_DiZa @EmilianoVerga @elisadalbo x.com Quando ti attaccano in pubblico, la prima risposta non è parlare. È fare una pausa. C’è un video storico di Steve Jobs che secondo me andrebbe studiato da chiunque debba gestire critiche, obiezioni o attacchi frontali in una riunione, a un evento o davanti a u facebook