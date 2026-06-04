La stagione 20252026 della Juventus U20 si è conclusa con risultati deludenti, evidenziando una serie di sconfitte e prestazioni sotto le aspettative. La squadra ha subito numerosi gol e ha faticato a mantenere la competitività contro avversari diretti. Durante il campionato, sono stati effettuati diversi cambi in panchina e rotazioni di giocatori. La stagione si è chiusa con una posizione in classifica che ha lasciato molti dubbi sulla crescita del gruppo.

La stagione 20252026 della Juventus U20 è stata un’annata difficile, che non si può riassumere soltanto con i numeri; perché dietro alle statistiche c’è stato molto di più: una squadra giovane, a tratti imprevedibile, e capace di regalare emozioni vere e di mostrare una personalità importante nei momenti più delicati della stagione. I bianconeri, guidati da Simone Padoin hanno affrontato una stagione intensa, divisa tra campionato di Primavera 1, Coppa Italia Primavera, UEFA Youth League e Premier League International Cup. Quattro competizioni diverse, quattro contesti differenti, ma un’unica costante: un gruppo che continua a crescere settimana dopo settimana, imparando a convivere con pressione, aspettative e match di altissimo livello. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il percorso della squadra di Simone Padoin

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Giusto dare continuità. Padoin ha sicuramente faticato ma ha avuto a che fare con una rosa extralarge che non l'ha aiutato Brambilla è una certezza,certo che per restare penso abbia avuto delle rassicurazioni in più dopotutto viene dalla migliore stagione nell x.com

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