Roma Juve Primavera 1-1 LIVE | primo ammonito per la squadra di Padoin è Leone

Nel match tra Roma e Juventus Primavera, terminato con un punteggio di 1-1, il primo cartellino giallo è stato mostrato a un giocatore della squadra di Padoin, identificato come Leone. La partita si è svolta durante la 35esima giornata del campionato. La cronaca live, la sintesi, la moviola e il tabellino sono stati aggiornati per seguire da vicino l’andamento dell’incontro.

di Fabio Zaccaria Roma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato. La Juve Primavera dopo aver perso contro la Fiorentina a Vinovo torna in campo ed affronta la Roma nella gara valida per la 35esima giornata di campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juve Primavera 1-1: sintesi e moviola. 50? Pressing Roma – Momento ancora favorevole ai padroni di casa, che cercano di schiacciare i bianconeri nella propria metacampo 47? Ammonito Leone – Prima perde palla l’esterno della Juve, poi commette un brutto fallo ai danni di Della Rocca,...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roma Juve Primavera 1-1 LIVE: primo ammonito per la squadra di Padoin, è Leone Notizie correlate Juve Milan Primavera 1-1 LIVE: Lopez prende il posto di Leone, doppia punta per Padoindi Fabio ZaccariaJuve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1... Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: primo cambio per Padoin. Pugno esce, subentra DurmisiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: U20 | Dove vedere Roma-Juventus; Roma-Juventus Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Scheda squadra Juventus U20; Sassuolo-Juve sfida chiave per il piazzamento in classifica, in vista delle semifinali. DIRETTA ROMA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!Le informazioni sulla diretta Roma Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Pagina 1 | Juventus Primavera a Roma: orario, diretta, formazioni e dove vederla in tv e streamingI bianconeri in campo per la sfida contro i giallorossi: al Tre Fontane per ridurre iil gap dalla zona playoff ... tuttosport.com LIVE - Primavera, ROMA-JUVENTUS 0-1 (Leone 1'): bianconeri in vantaggio alla prima azione is.gd/Aqu2Qw #AsRoma x.com Roma Juve Primavera LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook