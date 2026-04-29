Un dirigente della squadra Primavera ha affermato che, durante questa stagione, l’obiettivo principale è lo sviluppo dei giovani piuttosto che il risultato immediato. Ha inoltre commentato positivamente le potenzialità di un giovane calciatore, sottolineando che può intraprendere un percorso importante all’interno del settore giovanile. La dichiarazione arriva in un momento di attenzione verso la crescita dei talenti emergenti nel settore giovanile della società.

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© Juventusnews24.com - Scaglia: «In Primavera preferiamo la crescita dei giovani al risultato. Padoin può fare un bel percorso»

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