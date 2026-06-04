Durante la cerimonia di premiazione di Cronisti in Classe, i giovani partecipanti hanno espresso il desiderio di pace e la necessità di contrastare armi e violenza. I ragazzi hanno condiviso le loro opinioni sul tema, sottolineando l’importanza di un ambiente sicuro e privo di conflitti. La discussione ha coinvolto i presenti, evidenziando la volontà delle nuove generazioni di affrontare questioni legate alla sicurezza e alla convivenza civile.

Erano tutti i presenti alla cerimonia di premiazione di Cronisti in Classe, che si è tenuta nelle scorse settimane al centro Loris Malaguzzi; autorità e sponsor hanno voluto esprimere l’utilità educativa del progetto nel percorso di formazione dei giovani, per la costruzione di un pensiero critico necessario per affrontare consapevolmente la realtà e l’analisi delle notizie. "Il pensiero critico è poi fondamentale – ha detto il sindaco Marco Massari – per conquistare un pieno diritto di cittadinanza". E il primo cittadino di Reggio Emilia ha anche aggiunto: "Quest’anno i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa hanno parlato soprattutto del bisogno di pace che sentono, non riescono a capire perché si debba ricorrere alle armi e alla violenza per cercare di risolvere le questioni tra paesi diversi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il pensiero critico: "I ragazzi ci parlano del loro bisogno di pace contro armi e violenza"

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