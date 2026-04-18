Durante una visita a sorpresa all'Istituto Dante Alighieri di Roma, frequentato dalla figlia, lo showman ha commentato con ironia sulla figura di un ex presidente statunitense, affermando che potrebbe abbandonare gli alleati al primo problema. Ha inoltre incoraggiato i giovani a seguire i propri sogni, sottolineando che le vere emozioni si trovano nel confronto diretto con le nuove generazioni e nelle speranze che si leggono nei loro occhi.

Fiorello ha fatto visita, a sorpresa, agli studenti dell’Istituto Dante Alighieri a Roma, frequentato dalla figlia Angelica: “ Le cose belle della vita sono queste: quando vai a parlare con i ragazzi e vedi nei loro occhi i sogni, le speranze”, ha detto lo showman intercettato dall’Agi. E ancora: Il mondo sta andando in una direzione non proprio positiva e cercare di infondere fiducia in questi ragazzi è davvero difficile per quello che stanno vivendo”. “ Bisogna andare avanti, seguire i propri sogni. La vita non è tutta rose e fiori, incontreranno delle difficoltà, – ha detto il mattatore siciliano, riferendo i contenuti del colloquio con gli studenti – ma non si devono arrendere mai alla prima difficoltà che si incontra nella vita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorello: “Trump? Vedrai come ci abbandonerà la prima volta che gli fanno la pasta col ‘parmesan’ torna indietro. Loro hanno bisogno di noi. Ai ragazzi dico: seguite i sogni”

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