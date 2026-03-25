Così i ragazzi allenano il loro senso critico

Quest’anno si conclude l’iniziativa ‘Teatro in classe’, organizzata dal quotidiano e supportata da diverse realtà culturali e commerciali locali. L’iniziativa coinvolge studenti che, oltre a assistere agli spettacoli, partecipano attivamente come protagonisti, contribuendo a sviluppare il loro senso critico. La collaborazione tra istituzioni e associazioni mira a integrare l’esperienza teatrale nel percorso educativo dei giovani.

A teatro non come semplici spettatori, ma come veri e propri protagonisti. Anche quest’anno giunge al termine l’iniziativa ‘Teatro in classe’, promossa dal Carlino e sostenuta da Centro Diego Fabbri, Cia Conad e Accademia Perduta Romagna Teatri. Gli studenti degli istituti superiori forlivesi hanno avuto la possibilità di assistere agli spettacoli in calendario al teatro Diego Fabbri e al Piccolo – quest’anno con un’incursione anche al Testori – per poi redigere recensioni e commenti, molti dei quali sono stati poi pubblicati sulle pagine del Carlino. A tenere le fila del progetto coordinando il lavoro degli studenti è il Centro Diego Fabbri, che vede al timone Paolo De Lorenzi: "Anche quest’anno c’è stata una buona adesione e un grande entusiasmo da parte dei ragazzi che hanno potuto sperimentare la recensione di spettacoli teatrali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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