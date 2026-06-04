Il Partito Democratico di Urbino ha eletto un nuovo segretario, un giovane di 22 anni, il più giovane a ricoprire questa carica in un capoluogo italiano. Dopo questa nomina, il partito si prepara a riprendere le attività e a pianificare il lavoro futuro per la città. La scelta del nuovo segretario segna un cambio generazionale e una volontà di rinnovamento all’interno del partito locale.

Il Partito Democratico urbinate riparte con energia: dopo l’elezione del nuovo segretario Lorenzo Ugolini, il più giovane segretario dem di un comune capoluogo italiano (22 anni), ora si guarda già al futuro. E Ugolini non attende: domani alle 18 nel Collegio Raffaello ci sarà il primo evento dei democratici urbinati, intitolato appunto ‘ Urbino del futuro ’, col duplice obiettivo di presentare la squadra che compone la nuova segreteria e di incontrare la cittadinanza per "impostare un metodo di confronto e ascolto che vorrei regolasse tutto il mio mandato – spiega Ugolini –; vogliamo costruire un partito aperto, non autoreferenziale, che non abbia paura di ascoltare tutte le voci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd urbinate riparte con energia e guarda alla città del futuro

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