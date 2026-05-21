Dopo l' ultima riunione del direttivo del Pd di Montesilvano si guarda al futuro | La città oltre schemi e steccati
Nella serata del 19 maggio, presso la sede del circolo del Partito Democratico di Montesilvano in Corso Umberto 197, si è svolta una riunione del direttivo. La riunione è stata convocata dal segretario locale, con la partecipazione della segretaria provinciale. Durante l'incontro si è discusso di progetti futuri e di come affrontare le sfide amministrative e politiche della città. La discussione si è concentrata su temi legati alla gestione locale e alle iniziative per il territorio.
Nella serata del 19 maggio nella sede del circolo del Pd di Montesilvano in Corso Umberto 197, si è tenuta la riunione del direttivo voluta dal segretario Renzo Gallerati assieme alla segretaria provinciale Carmen Ranalli. Presenti anche il deputato Luciano D’Alfonso, il consigliere regionale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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