Dopo l' ultima riunione del direttivo del Pd di Montesilvano si guarda al futuro | La città oltre schemi e steccati

Da ilpescara.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 19 maggio, presso la sede del circolo del Partito Democratico di Montesilvano in Corso Umberto 197, si è svolta una riunione del direttivo. La riunione è stata convocata dal segretario locale, con la partecipazione della segretaria provinciale. Durante l'incontro si è discusso di progetti futuri e di come affrontare le sfide amministrative e politiche della città. La discussione si è concentrata su temi legati alla gestione locale e alle iniziative per il territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella serata del 19 maggio nella sede del circolo del Pd di Montesilvano in Corso Umberto 197, si è tenuta la riunione del direttivo voluta dal segretario Renzo Gallerati assieme alla segretaria provinciale Carmen Ranalli. Presenti anche il deputato Luciano D’Alfonso, il consigliere regionale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ippogrifo guarda al futuro, dopo oltre vent’anni cambia la presidenza. "Nuova energia per l’associazione"L'associazione Ippogrifo annuncia il rinnovo del proprio direttivo e il passaggio di presidenza dalla fondatrice Mariagrazia Squadrani a Federica...

Serie A, ieri la riunione in lega con istituzioni e club: si discute del futuro del sistema calcio!Mercato Inter, clamoroso cambio di programma su Bastoni: ora in estate può partire! Non solo il Barcellona su di lui, ecco perché il club valuta la...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web