Dopo l' ultima riunione del direttivo del Pd di Montesilvano si guarda al futuro | La città oltre schemi e steccati

Nella serata del 19 maggio, presso la sede del circolo del Partito Democratico di Montesilvano in Corso Umberto 197, si è svolta una riunione del direttivo. La riunione è stata convocata dal segretario locale, con la partecipazione della segretaria provinciale. Durante l'incontro si è discusso di progetti futuri e di come affrontare le sfide amministrative e politiche della città. La discussione si è concentrata su temi legati alla gestione locale e alle iniziative per il territorio.

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