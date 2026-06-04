Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge incentrata sul «diritto a restare», rivolta a contrastare l’emigrazione giovanile. La misura mira a tutelare le persone che desiderano rimanere nel proprio territorio. La proposta si concentra su aspetti legati alla tutela dei diritti sociali e alle opportunità di occupazione. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti del testo né sui finanziamenti previsti. La proposta è stata annunciata come una risposta alle problematiche demografiche del Paese.

Il Partito Democratico ha scoperto il «diritto a restare». È lo slogan associato a una proposta di legge che punta ad affrontare una delle grandi questioni demografiche e sociali del Paese: l’emigrazione giovanile. «Chi governa ci ha sempre detto che l’unico problema del Paese è l’immigrazione, ma non stanno facendo abbastanza sull’emigrazione, per i giovani che potrebbero restare o tornare dopo un’esperienza all’estero», ha dichiarato Elly Schlein. L’affermazione appare discutibile sotto più aspetti. Innanzitutto, perché «chi governa» non ha mai sostenuto che l’immigrazione sia l’unico problema dell’Italia. In secondo luogo, perché il tema dell’emigrazione giovanile, così come quello della denatalità, è da tempo al centro delle politiche messe in campo dal governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Pd scopre il diritto “a restare”: peccato che per la sinistra valga solo a targhe alterne…

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