Smart working e targhe alterne come in lockdown per la crisi energetica | il piano italiano

Il Governo italiano ha adottato misure che ricordano il lockdown, come lo smart working e le targhe alterne, per fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente. Queste iniziative sono state messe in atto nonostante la tregua di due settimane tra Iran e Stati Uniti, che non ha influito sulle strategie adottate per contenere i consumi e ridurre l'impatto sulla rete energetica nazionale.

La tregua di due settimane stabilita da Iran e Usa non ha fermato gli sforzi del Governo per affrontare la crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente. Il Ministero dell’Ambiente sta preparando misure per due diversi scenari, uno di peggioramento e uno di stabilizzazione, e per due diversi ambiti, i l gas naturale e i carburanti. Domani giovedì 9 aprile il Governo dovrà riferire in Parlamento sullo stato della crisi. Tra le possibili misure per ridurre i consumi ci sono anche l’introduzione di limitazioni alla circolazione dei veicoli e incentivi al lavoro da remoto. I due diversi ambiti della crisi energetica. Anche se spesso viene usato il termine “crisi energetica” per riassumere gli effetti della guerra in Medio Oriente sui mercati delle materie prime, per l’Italia questa situazione riguarda due ambiti nettamente distinti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Smart working e targhe alterne, come in lockdown per la crisi energetica: il piano italiano Leggi anche: Lockdown energetico, si studia il piano: scuola (e dad), smart working, targhe alterne. Cosa può succedere Leggi anche: Lockdown energetico, si studia il piano: scuola (e dad), smart working, targhe alterne. Ecco cosa può cambiare Domenica a piedi con lockdown energetico Temi più discussi: Smart working e targhe alterne, il governo pensa al piano d'emergenza per la crisi energetica; Piano per razionare l'energia, torneranno le targhe alterne con più smart working? Le spinte Ue, il governo al lavoro a un piano di emergenza; Crisi energetica: dal governo ipotesi su come intervenire; Lockdown energetico, da smart working a targhe alterne: le ipotesi. Lockdown energetico, l’Italia prepara il piano d’emergenza: smart working, targhe alterne e tagli ai consumiL’ombra di un nuovo lockdown , questa volta non sanitario ma energetico , si allunga sull’Italia. La crisi in Medio Oriente e la chiusura ... notizie.tiscali.it Smart working, targhe alterne e limiti ai condizionatori: governo valuta il lockdown energeticoIl governo lavora a misure graduali per ridurre i consumi in caso di crisi energetica, dal contenimento di condizionatori e illuminazione pubblica fino ... fanpage.it Il governo non esclude il Lockdown energetico , targhe alterne smart working limiti ai condizionatori - facebook.com facebook Lockdown energetico, da smart working a targhe alterne: le ipotesi x.com