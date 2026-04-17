Giovane aggredito con spray urticante e rapinato quattro arresti

Nella notte di venerdì 17 aprile, nel centro storico, un giovane di 24 anni è stato avvicinato da alcuni uomini che gli hanno spruzzato spray urticante e poi rapinato. Gli agenti della polizia locale, intervenuti poco dopo, hanno ascoltato la vittima e avviato le indagini. Nel corso delle operazioni, sono stati arrestati quattro sospetti legati all’episodio. La vittima ha riferito di essere stata aggredita senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Poco dopo la mezzanotte di venerdì 17 aprile 2026 gli agenti della polizia locale, in servizio in divisa nel centro storico, sono stati avvicinati da un giovane di 24 anni, di nazionalità marocchina, che ha riferito di essere stato vittima di una rapina: gli autori, dopo avergli vaporizzato il.🔗 Leggi su Genovatoday.it Milano, pestano un ragazzo e lo accoltellano in Porta Romana: 4 minori arrestati Notizie correlate Leggi anche: Rapina in centro città: "Aggredito con lo spray urticante, erano incappucciati" Aggredito con lo spray urticante e poi accoltellato alla schiena: ferito un 42enneReggio Emilia, 21 marzo 2026 – È stato prima colpito con lo spray urticante al volto e poi accoltellato alla schiena, ma è riuscito a chiamare i... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rissa tra giovani, sul posto vigili e carabinieri; Spruzza spray urticante nel negozio, due giovani finiscono in ospedale; Sedicenne fuori controllo aggredisce i carabinieri, fermato con spray al peperoncino; Torino, aggressione con machete in una pizzeria di corso Giulio Cesare. Accoltellato fuori dal locale in via XII Ottobre: 21enne all'ospedalePrima è stato aggredito con lo spray al peperoncino, poi una coltellata alla schiena. Per questo è stato soccorso in codice rosso un giovane, di 21 anni, colpito in via XII Ottobre, a pochi passi dall ... primocanale.it Prima l’aggressione con spray al peperoncino, poi la coltellata alla schiena: 21enne ricoverato a Genova(Adnkronos) – Un ragazzo italiano di 21 anni è stato accoltellato alla schiena, nella zona polmonare, da sconosciuti dopo essere stato aggredito con lo spray al peperoncino. È successo all’alba di ogg ... msn.com Dopo la lite fuori dal locale a Rivarolo, un giovane è stato aggredito sotto casa a Favria. Le indagini sono in corso. L'articolo completo qui [https://www.quotidianocanavese.it/cronaca/favria-rivarolo-canavese-spedizione-punitiva-indagini-carabinieri-59924 facebook Aggredito a Massa da un gruppo di giovani un 47enne muore davanti al figlio. Giacomo Bongiorni ha perso la vita in piazza Palma, dove stava trascorrendo la sera con i familiari #ANSA ow.ly/5B9F50YHL2r x.com