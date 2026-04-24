Una vincita da 100 mila euro si trasforma in un incubo giovane minacciato con un fucile e rapinato | 5 arresti

Un giovane ha vinto 100 mila euro al gratta e vinci, ma poco dopo ha subito una rapina armata. Dopo aver denunciato il gruppo di giovani coinvolti, uno di loro lo avrebbe anche accoltellato allo stomaco. La polizia ha arrestato cinque persone sospettate di aver partecipato all'aggressione. L'uomo si è trovato improvvisamente coinvolto in un episodio violento, che ha trasformato la sua vincita in un’esperienza negativa.

Pensava di avere fatto il colpo della vita, vincendo 100 mila euro al gratta e vinci, e invece si è ritrovato con un fucile a canne mozze puntato al collo, perseguitato dopo aver denunciato un gruppo di giovani, uno dei quali lo avrebbe pure accoltellato allo stomaco. I carabinieri hanno.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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