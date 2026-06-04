Il parlamento Usa vota lo stop alla guerra
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione con 215 voti favorevoli e 208 contrari che limita i poteri del presidente nelle operazioni militari contro l’Iran. La misura prevede il ritiro delle forze statunitensi dalle ostilità a meno di un’esplicita autorizzazione da parte del Congresso. La risoluzione non ha carattere vincolante, ma rappresenta un segnale di opposizione all’uso unilaterale della forza militare.
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione (215 voti a favore e 208 contrari) che limita i poteri del presidente nelle operazioni militari contro l’Iran, prevedendo il ritiro delle forze statunitensi dalle ostilità salvo esplicita autorizzazione del Congresso o in. 🔗 Leggi su Today.it
The GOP Cut His Mic. Now Hes Forcing a Vote to Stop Trump's War!
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