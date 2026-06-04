Il parlamento Usa vota lo stop alla guerra

Notizia in breve

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione con 215 voti favorevoli e 208 contrari che limita i poteri del presidente nelle operazioni militari contro l’Iran. La misura prevede il ritiro delle forze statunitensi dalle ostilità a meno di un’esplicita autorizzazione da parte del Congresso. La risoluzione non ha carattere vincolante, ma rappresenta un segnale di opposizione all’uso unilaterale della forza militare.