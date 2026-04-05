Il presidente del Parlamento iraniano | Trump sta trascinando gli Usa all' inferno non otterrà nulla con i crimini di guerra

Il presidente del Parlamento iraniano ha commentato le recenti minacce del presidente degli Stati Uniti, che ha avvertito di agire contro le infrastrutture energetiche e i ponti se l’Iran non aprirà lo Stretto di Hormuz entro martedì. L’Iran ha risposto a queste dichiarazioni, ribadendo che Donald Trump sta portando gli Stati Uniti verso un percorso difficile e che non otterrà nulla dai presunti crimini di guerra.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Teheran avverte Donald Trump dopo le ultime minacce del presidente americano alle infrastrutture energetiche e ai ponti, se l'Iran non aprirà lo Stretto di Hormuz entro martedì. "Le tue mosse sconsiderate stanno trascinando gli Stati Uniti in un vero e proprio inferno per ogni singola famiglia, e tutta la nostra regione brucerà perché insisti a seguire gli ordini di Netanyahu. Non illuderti: non otterrete nulla commettendo crimini di guerra", ha scritto il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf su X. "L'unica vera soluzione è rispettare i diritti del popolo iraniano e porre fine a questo gioco pericoloso". 🔗 Leggi su Today.it

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