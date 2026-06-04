La radio tedesca Westdeutscher Rundfunk di Colonia ha trasmesso un brano in cui si ascoltano l’inno che cita Roma e Legnano, collegandoli al Palio. La rievocazione storica di Legnano, già seguita da emittenti italiane e internazionali, ora ha raggiunto anche il pubblico tedesco attraverso questa emittente. La trasmissione ha suscitato interesse per il fascino europeo della manifestazione.

Il Palio arriva fino in Germania. Non solo televisioni italiane e canali internazionali: la rievocazione storica legnanese ha attirato anche l’attenzione della Westdeutscher Rundfunk, emittente radiofonica tedesca con sede a Colonia. A raccontare il Palio al pubblico tedesco è stata la giornalista di Düsseldorf Edda Dammmüller, arrivata nei mesi scorsi in città per scoprire da vicino una manifestazione che unisce storia, tradizione e identità. Durante la visita ha incontrato il Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci nella sede dei Cerimonieri, dove viene custodito il Carroccio. Proprio lì, Monaci ha spiegato alla giornalista il significato storico della Battaglia di Legnano e il ruolo del Carroccio nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilgiorno.it - Il Palio sbarca alla radio tedesca: "L’inno nomina Roma e Legnano. Qui un fascino di sapore europeo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il fascino del Palio protagonista. I bambini più vicini alla storia: "Un enorme patrimonio culturale"Il Palio di Castel del Piano torna a essere al centro dell’attenzione con una mattinata dedicata alla tradizione e alla memoria.

Sant’Erasmo vince il Palio di Legnano 2026: pazzesca rimonta di Valter Pusceddu e DubbioSant’Erasmo si aggiudica il Palio di Legnano 2026, celebrando l’850esimo anniversario della corsa.

Argomenti più discussi: Il Palio sbarca alla radio tedesca: L’inno nomina Roma e Legnano. Qui un fascino di sapore europeo; Il Palio sbarca anche su radio Westdeutscher Rundfunk; Gucci sbarca in Formula 1, storico accordo con Alpine. Briatore: Ne sono orgoglioso; La Rossano del volley sbarca a Reggio Calabria: una notte per conquistare il sogno Serie B.

Il Palio sbarca alla radio tedesca: L’inno nomina Roma e Legnano. Qui un fascino di sapore europeoLa rievocazione storica ha attirato l’attenzione di un’emittente che ha inviato la cronista Dammmüller. Nella sede dei Cerimonieri il Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci le ha spiegato la portata st ... ilgiorno.it

LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA EDIZIONE MILANO Si allunga l'ombra di Vannacci Elezioni a Milano? Ci saremo Dopo l'exploit alle Amministrative il movimento del generale sbarca in Regione. Lui lancia frecciate e pensa a un candidato per Palazzo x.com