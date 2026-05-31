Sant’Erasmo si aggiudica il Palio di Legnano 2026, celebrando l’850esimo anniversario della corsa. La contrada ha ottenuto la vittoria grazie a una rimonta di Valter Pusceddu e Dubbio, che hanno superato gli avversari negli ultimi metri. La corsa si è svolta nel centro di Legnano, con partecipanti provenienti da diverse contrade. La vittoria è stata ufficializzata al termine della gara, dopo il controllo dei tempi e delle posizioni finali. La premiazione si è tenuta davanti al pubblico presente.

Legnano (Milano) – Va alla contrada d i Sant’Erasmo il Palio di Legnano 2026, quello dell’850esimo anniversario della Battaglia, e Valter Pusceddu, detto Bighino, lo porta a casa trascinato dalla r imonta del mezzosangue Dubbio che a ll’ultimo giro, spinto dal fantino, supera Sant’Ambrogio, Legnarello e San Magno con una incredibile prova di forza. Sant’Erasmo torna quindi alla vittoria a dodici anni di distanza dal 2014 e il lungo digiuno finalmente interrotto è stato celebrato dai contradaioli che hanno invaso il prato del Mari per portare in trionfo il loro fantino. Quattrodicesimo palio per la contrada di Sant’Erasmo e quattordicesima partecipazione anche per Pusceddu, al quarto successo nel Palio legnanese (l'ultima nel 2022 per San Magno). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sant’Erasmo vince il Palio di Legnano 2026: pazzesca rimonta di Valter Pusceddu e Dubbio

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