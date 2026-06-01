Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non condurranno la prossima edizione di “Zelig” a causa di motivi legati al lavoro. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la prossima stagione, che sarà trasmessa nei nuovi palinsesti Mediaset in autunno. I responsabili dello show hanno dichiarato di avere alcune idee per i nuovi conduttori, ma ancora non sono stati fatti nomi.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, per comprovate motivazioni lavorative, non saranno alla conduzione della prossima edizione di “Zelig”, prevista nei nuovi palinsesti Mediaset per il prossimo autunno. A rivelarlo sono i “padri” fondatori del format Gino e Michele, durante la loro partecipazione al Festival della Tv di Dogliani. Da una parte Incontrada sarà impegnata nelle registrazioni della seconda stagione dello show con Gigi D’Alessio, sempre su Canale 5, Bisio invece è sul set del suo nuovo film. “Abbiamo qualche idea, ma è presto per fare nomi”, hanno spiegato Gino e Michele, come riporta Il Corriere della Sera. Sempre a proposito di conduttori, un’altra coppia famosa è stata quella di Michelle Hunziker e Claudio Bisio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vanessa Incontrada e Claudio Bisio lasciano (per giusta causa) “Zelig”. Gino e Michele sui nuovi conduttori: “Abbiamo qualche idea, ma è presto per fare nomi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vanessa Incontrada Mio marito non è geloso di Claudio Bisio | Che tempo che fa

Notizie e thread social correlati

Zelig cambia tutto: Bisio e Incontrada lasciano, parte la caccia ai nuovi conduttoriZelig non avrà più Claudio Bisio e Vanessa Incontrada come conduttori nella prossima stagione.

Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada daranno forfaitNella prossima stagione di Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non prenderanno parte al cast.

Temi più discussi: Niente Zelig: il prossimo sarà senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada; Stanno tutti invitati: registrazione dello show tv di Pio e Amedeo, con tanti ospiti dello spettacolo e della musica; Ieri e Oggi in Tv & Music Line; Niente Zelig: il prossimo sarà senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

In autunno su #Canale5 torna #Zelig con la seconda parte dei festeggiamenti dei 30 anni di attività. Ma senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada! x.com

Zelig, la ‘vendetta’ contro Checco Zalone e l’addio a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: cosa è successoGli autori dello storico show comico targato Mediaset Gino e Michele annunciano un cambio alla conduzione e svelano: Abbiamo qualche idea ... libero.it

Il prossimo Zelig sarà senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: partito il casting per la nuova coppia di conduttoriLa nuova edizione di Zelig è prevista in autunno su Canale 5, ma loro non ci saranno: Biso sarà alle prese con il suo secondo film da regista, mentre Incontrada sarà impegnata con la nuova edizione de ... corriere.it