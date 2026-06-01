Zelig non avrà più Claudio Bisio e Vanessa Incontrada come conduttori nella prossima stagione. La produzione ha annunciato un cambio di conduzione, aprendo le candidature per trovare nuovi volti da affiancare nel cast. La decisione segna una svolta significativa dopo anni di presenza dei due attori al timone. Al momento non sono stati annunciati i nomi dei sostituti, né dettagli sui tempi di selezione.

Zelig si prepara a una nuova fase della sua lunga storia televisiva. La prossima edizione del programma, infatti, non sarà condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Una scelta dettata principalmente dagli impegni professionali dei due conduttori: Bisio sarà concentrato sul suo secondo film da regista, mentre Incontrada sarà coinvolta in una nuova produzione televisiva insieme a Gigi D’Alessio. A confermarlo sono stati Gino e Michele durante il Festival della TV di Dogliani, dove hanno ripercorso anche le tappe fondamentali di un progetto come Zelig, che ha attraversato tre decenni di spettacolo. Il casting per individuare la nuova coppia di conduttori è già iniziato, anche se al momento la produzione mantiene il massimo riserbo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Zelig cambia tutto: Bisio e Incontrada lasciano, parte la caccia ai nuovi conduttori

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Zelig 2025 - Claudio Bisio e Vanessa Incontrada - Il body pannolino

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