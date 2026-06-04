Il Padel incontra il Papa | l’udienza in Vaticano

Il presidente della Federazione Internazionale Padel e il campione spagnolo sono stati ricevuti in udienza privata da Papa Leone XIV. La visita si è svolta in Vaticano e ha coinvolto una conversazione tra i rappresentanti del padel e il Papa. Non sono stati comunicati dettagli sulle discussioni o sui contenuti dell’incontro. La visita si è conclusa con un momento di saluto e stretta di mano.

Cosa: Il Presidente della Federazione Internazionale Padel (FIP), Luigi Carraro, insieme al campione spagnolo Paquito Navarro, sono stati ricevuti in udienza privata da Papa Leone XIV.. Dove e Quando: L’incontro si è tenuto nella Città del Vaticano, in concomitanza con lo svolgimento del BNL Italy Major Premier Padel presso il Foro Italico di Roma.. Perché: Per consegnare al Pontefice la racchetta ufficiale del torneo, erigendola a simbolo universale di inclusione, amicizia e fraternità sportiva.. La magnificenza solenne della Città del Vaticano ha aperto le sue porte a una delle discipline sportive in più rapida ascesa degli ultimi decenni, sancendo un momento di straordinaria importanza simbolica e culturale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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