Vede il Papa e sviene | cosa è successo durante l’udienza in Vaticano e il soccorso di Leone XIV Il video

Durante l'udienza generale in Vaticano, un fedele ha perso i sensi e si è accasciato a terra. Il personale sanitario presente ha intervenuto immediatamente per soccorrerlo. Il video mostra il momento in cui il fedele viene assistito e portato via dall’area. La cerimonia si è interrotta temporaneamente, senza ulteriori dettagli sulle condizioni della persona coinvolta. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri partecipanti e del Papa.

Momento di agitazione durante la tradizionale udienza generale del mercoledì di papa Leone XIV in Vaticano. Un pellegrino si è accasciato a terra in piazza San Pietro, mentre stava facendo la fila per stringere la mano al Pontefice. Tutta colpa del caldo rovente di Roma, dove oggi si registrano oltre 30 gradi. Un motivo di ansia per i presenti, anche per Leone XIV che si è inginocchiato accanto a lui per sincerarsi delle sue condizioni e prestargli soccorso. Il pellegrino è stato poi accompagnato fuori dalla piazza in sedia a rotelle, protetto da un ombrello. Un pellegrino è svenuto per il caldo in Piazza San Pietro mentre era in fila per stringere la mano a Papa Leone XIV dopo l'udienza generale. 🔗 Leggi su Open.online

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