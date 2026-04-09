Olimpiadi emozione in Vaticano | il Papa incontra atleti e istituzioni lombarde

Al termine delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il presidente della Regione Lombardia e l’assessore allo sport hanno partecipato a un’udienza in Vaticano, incontrando il Papa e alcuni atleti olimpici e paralimpici. L’incontro si è svolto in un contesto ufficiale e simbolico, con un momento dedicato a rappresentanti regionali e sportivi. La visita si è inserita tra le occasioni di ringraziamento e celebrazione delle competizioni appena concluse.

Un momento simbolico al termine dell’esperienza olimpica: il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore Massimo Sertori hanno incontrato Papa Leone XIV durante l’udienza con gli atleti olimpici e paralimpici di Olimpiadi Milano-Cortina 2026. All’incontro in Vaticano erano. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Vaticano, Papa Leone XIV riceve gli atleti di Olimpiadi e ParalimpiadiPapa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano gli atleti delle olimpiadi e paraolimpiadi di Milano-Cortina. Il Festival dell’Economia incontra Papa Leone XIV in VaticanoIl Festival dell’Economia di Trento approda in Vaticano e si presenta al Santo Padre. Mattinata in Vaticano per gli azzurri, Lollobrigida: Sono la testimonianza che mamma e campionessa si puòLa Sala Ducale, capolavoro unico incastonato nel Palazzo Apostolico in Vaticano, è riflessa negli occhi pieni di luce di Francesca Lollobrigida. Nella attigua Sala Clementina, Leone XIV ... ilmessaggero.it Olimpiadi, Papa Leone XIV incontra gli atleti di Milano CortinaGli azzurri protagonisti dei Giochi invernali ricevuti in Vaticano dal Pontefice. Da Goggia a Lollobrigida: Giornata unica. Brignone: Quanta gentilezza nelle sue parole È una giornata piena di em ... tg24.sky.it